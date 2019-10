Maroc : Au Parlement, le roi Mohammed VI insiste sur «la responsabilité et le sérieux»

Dans son discours devant les parlementaires, le roi Mohammed VI n’a pas manqué d’adresser ses traditionnels conseils élus en pareilles occasions. Du fait que la 4e année législative de la 10e législature intervient au milieu du mandat parlementaire en cours, «cette année législative doit être marquée du sceau de la responsabilité et du sérieux», a-t-il déclaré.

Et comme elle a «la particularité d’être éloignée du temps des élections, généralement ponctué de tensions, il vous appartient de saisir cette conjoncture favorable pour vous acquitter au mieux de la mission dont les citoyens vous ont investis. Votre devoir est aussi d’agir dans un esprit d’émulation constructive afin de servir leurs intérêts, défendre les causes nationales», a-t-il affirmé aux députés.

Le souverain a, par ailleurs, invité les parlementaires à s’inscrire «dans la perspective de l’étape nouvelle dont nous avons esquissé les contours lors du dernier discours du trône» du 29 juillet 2019. «Si notre souci a été de définir les défis essentiels ainsi que les enjeux économiques et développementaux majeurs de cette étape, la responsabilité de la classe politique, plus particulièrement celle du gouvernement, du parlement, des partis politiques, est de réunir les conditions favorables à son aboutissement», a souligné Mohammed VI.

«L’étape, qui s’amorce dès à présent, requiert une implication unanime, fondée sur une confiance redoublée, une volonté ferme d’œuvrer dans un esprit de collaboration et d’unité, une mobilisation vigilante ; elle doit aussi se caractériser par le souci de transcender les vaines querelles et d’enrayer toute perte de temps et d’énergie».

Dans son discours à l’occasion de l’ouverture de l’année parlementaire 2018-2019, Mohammed VI avait exhorté les élus «de prendre part activement à la dynamique de réforme que connait notre pays». Et d’affirmer qu’ «au sein de cette honorable institution, vous formez une seule et même famille, soudée et cohérente».