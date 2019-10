Décès du père d’Ihattaren : Faouzi Lakjaa et le gouverneur d’Al Hoceima présents aux funérailles

La Fédération royale marocaine de football ne lésine pas sur les moyens pour convaincre Mohammed Ihattaren de rejoindre les rangs des Lions de l’Atlas. Ainsi, les services de Faouzi Lakjaa se sont mobilisés pour soutenir le joueur suite au décès de son père.

D’abord la FRMF a envoyé une délégation à Utrecht pour présenter ses condoléances au sociétaire du PSV Eindhoven et sa petite famille. La Fédération a égalemment exaucé le dernier vœu du défunt en facilitant toutes les procédures administratives pour un enterrement dans sa terre natale au Rif.

Des marques de bienveillance qui se sont poursuivies au Maroc. Faouzi Lakjaa a ainsi participé aux funérailles du père Ihattaren en compagnie du gouverneur d’Al Hoceima Farid Chourak.

Pour rappel, Mohammed Ihattaren est, depuis quelques mois, l’objet de toutes les attentions des instances sportives marocaines et néerlandaises. Sous pression, le joueur avait demandé du temps avant de se décider, se disant préoccupé par la santé fragile de son père.

Depuis les cas du défenseur Khalid Boulahrouz et le milieu de terrain Brahim Afellay, qui avaient choisi les Oranges, de plus en plus de footballeurs d’origine rifaine et évoluant dans le championnat néerlandais ont choisi de porter le maillot marocain. La liste comprend notamment Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, les deux jouent à l’Ajax, ou Oussama Idrissi d’AZ Alkmaar.