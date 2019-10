En partenariat avec la BERD, la BMCE lance «Women in Business» pour les entrepreneures

Le groupe BMCE Bank Of Africa a lancé jeudi son offre «Women in Business» en partenariat avec la BERD et le soutien de l'Union européenne (UE). / Ph. DR

Le groupe BMCE Bank Of Africa (BOA) a lancé, jeudi à Casablanca, son offre «Women in Business» (WIB) en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le soutien de l'Union européenne (UE), en vue de soutenir et accompagner les femmes entrepreneures.

Lancée à l'occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, cette offre répond ainsi à tous les besoins, notamment au niveau du financement, de l'équipement en produits et services bancaires et de l'accompagnement spécifique en termes de formation, mentoring et conseil.

Le programme WIB, initié par la BERD, se base sur une ligne de financement à hauteur de 200 millions de dirhams (MDH) et propose un accompagnement complet pour les femmes entrepreneures ou celles gérantes d'entreprises.

Intervenant à cette occasion, Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur directeur général exécutif du groupe BMCE BOA, a souligné que ce programme repose sur le «blended finance» qui est une solution structurelle dans le dispositif d'inclusion financière dans lequel le Maroc s'est engagé et où le groupe est très actif.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey a félicité la BMCE BOA, premier partenaire du programme WIB de la BERD, auquel l'UE participe via un programme d'inclusion financière appelé à être intensifié dans les prochains mois, consolidant ainsi la participation effective des femmes marocaines à l'entrepreneuriat. «Nous nous réjouissons de l'initiative de la BMCE, car en plus de donner une grande visibilité à cette offre de soutien aux femmes entrepreneures, cela démontre par la même l'engagement de la Banque à être un acteur incontournable dans l'épanouissement et le renforcement de l'entrepreneuriat féminin», a-t-elle poursuivi.

La rencontre a été marquée par la remise de diplômes à quinze femmes entrepreneures adhérentes au club PME by BMCE Bank, deuxième édition spéciale femmes visant à accompagner les femmes cadres des PME.