Abderrazak Hamdallah : «Je n’ai jamais refusé de venir en sélection»

Le feuilleton Hamdallah continue. Après son départ de la sélection juste avant la CAN, justifié par la fédération comme une blessure, l’attaquant marocain fait à nouveau parler de lui. Interrogé sur le «cas Hamdallah» en conférence de presse, Vahid Halilhodzic s’est montré clair et directe.

«Pour jouer en équipe nationale, il faut être irréprochable. Il s’est passé des choses et il ne peut pas revenir comme ça. Après avoir discuté avec lui, il nous a clairement et honnêtement dit qu’on ne pouvait pas compter sur lui. Et il nous a remercié.»