L’Institut français du Maroc lance sa nouvelle saison culturelle

La nouvelle saison culturelle de l’Institut français du Maroc vient d’être lancée. Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc, et Clélia Chevrier Kolačko, directrice générale de l’Institut français du Maroc, ont présenté à Rabat la programmation de cette saison.

«Cette programmation éclectique emmène le public à la rencontre de grandes signatures telles que la pétillante chorégraphe Blanca Li, qui présente sa dernière pépite électro danse, Elektrik, l’étonnante compagnie Retouramont avec son spectacle aérien Danse des Cariatides, ou encore le virtuose Juan Carmona», indique l’institution culturelle française dans un communiqué.

D’autres rendez-vous sont également à découvrir, notamment la pièce «De nos frères blessés» du collectif Satori, mise en scène par Fabrice Henry, le spectacle «FIQ !» du Groupe acrobatique de Tanger, ainsi que le concert de la nouvelle sensation du jazz vocal parisien, Lou Tavano.

Les jeunes spectateurs ne sont pas en reste, avec le spectacle «Rock & Goal», de la compagnie Michel Kelemenis, la «Petite conférence manipulée» de la compagnie Index, le concert «Dur comme faire...» du groupe Zèbre à trois, ainsi qu’un peu de magie avec le spectacle «Évidences inconnues» de la compagnie Rode Boom.

De plus, la Saison est à nouveau ponctuée par le retour de plusieurs événements incontournables : le Festival international du cinéma d’animation de Meknès, le Salon international de l’édition et du livre de Casablanca, le Printemps du livre et des arts de Tanger, la Cigogne volubile, le Forum des jeunes leaders d’Essaouira, et les attendues Nuit des Philosophes, Nuit du Ramadan et Nuit Électronique, ou encore le programme CinéFranceMaroc, avec la projection d’une quarantaine de films récents et en exclusivité dans les salles du réseau et dans les cinémas partenaires.