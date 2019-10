Sahara occidental : Après la Zambie, le Lesotho souffle le chaud et le froid

Le ministère des Affaires étrangères et des relations internationales du Lesotho a adressé mardi une note au Front Polisario pour le rassurer quant à la réaction exprimée vendredi dernier par cet Etat africain en faveur du Maroc.

Dans sa lettre adressée à Rabat, l’Etat enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud avait annoncé s'engager désormais à «soutenir activement le processus politique mené par les Nations unies» pour parvenir à trouver une solution au conflit du Sahara occidental. Les autorités de Maseru affirmaient aussi qu’elles adopteront, sur cette question, «une neutralité positive dans toutes les réunions sous-régionales, régionales et internationales».

Mais dans la note adressée aux partisans de Brahim Ghali et relayée par l’agence SPS, ce mercredi, le gouvernement du Lesotho dit réitérer son «soutien à la République arabe sahraouie démocratique (RASD)» et souligne son «attachement aux relations et à la coopération bilatérales qui se sont si heureusement maintenues entre les deux pays frères».

«Le Royaume du Lesotho et la RASD (Sahara occidental) continueront d'œuvrer au renforcement de leurs relations dans l'intérêt mutuel de leurs peuples et de leurs pays», poursuit la note.

Tout en soulignant la nécessité de créer des conditions permettant «la tenue d’un référendum pacifique et équitable en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental», le royaume du Lesotho promet «d'œuvrer pour un continent africain pacifique, démocratique et respectueux des droits de l'Homme» et de soutenir «activement le processus en cours dirigé par l'ONU».

Une position qui rappelle celle prise par la Zambie, ayant annoncé à plusieurs reprises son retrait de la reconnaissance de la «RASD», tout en rassurant dès le lendemain les amis de Brahim Ghali.