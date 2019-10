Tanger : Inauguration de l’usine automobile JTEKT pour un investissement de 220 MDH

Le groupe japonais JTEKT Corporation a procédé, mercredi 9 octobre à Tanger Automotive City, à l'inauguration de son nouveau site de production de systèmes de direction, d'un investissement de 220 millions de dirhams.

Cette usine s'étale sur une surface de 11 300 mètres carrés et se trouve au sein de la plateforme industrielle Tanger Med.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, chargé de l'Investissement, Othman El Ferdaous, a indiqué que le lancement des travaux de cette usine du groupe JTEKT a permis la création de 90 emplois dans le secteur de l'automobile et des pièces détachées au Maroc.

Cette usine, selon la conception japonaise, n'est pas uniquement dédiée à la fabrication des pièces automobiles, mais également une école pour la main-d’œuvre marocaine, que les investisseurs japonais jugent très compétente et en adéquation avec l'évolution technologique, a précisé M. El Ferdaous.

Le démarrage de la production des différents projets s'échelonnera entre 2019 et 2020, avec une capacité annuelle prévue de 300 000 systèmes de direction assistée électrique, et 700 000 colonnes manuelles à destination des usines marocaines et européennes des constructeurs automobiles internationaux.

Pour sa part, le directeur exécutif de JTEKT Corporation, Hirofumi Matsuoka, a fait savoir que cette nouvelle usine est la première implantation industrielle de JTEKT sur le continent africain, faisant part de l'ambition du groupe de s'agrandir davantage de manière à devenir leader en Afrique en termes de production des systèmes de direction.