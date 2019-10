Un réseau de trafic de drogue entre le Maroc et l'Espagne démantelé

La police nationale espagnole a porté un nouveau coup au trafic de drogue dans la région de Gibraltar et des provinces environnantes avec une opération qui a lieu dès les premières heures de cette matinée.

Selon le site de la radio espagnole Cope, les autorités ont procédé à environ vingt arrestations de personnes, de nationalité espagnole et marocaine, impliquées dans ce réseau.

«Plus de 150 agents d’entités telles que le GEO, les groupes d’opérations spéciales (GOES), l’unité de prévention et de réaction (UPR) ou des guides canins ont effectué des recherches toutes les deux semaines dans cinq provinces du sud: Séville, Grenade et Malaga. Estepona), Jaén, Cádiz ou Ceuta», explique-t-on.

L’enclave espagnole se trouvait au centre des opérations de ce réseau, avec notamment les responsables de cette cellule qui a été «complètement démantelée», comme l’assurent des sources sécuritaire à Cope.

Les membres du réseau auraient utilisé des camions à double fond pour transporter la drogue du Maroc à la péninsule par le port d'Algésiras (Cadix). En outre, ils ont également eu recours à des bateaux pneumatiques pour le transport de la réserve.

La police nationale avait ouvert l'enquête sur ce groupe il y a un peu plus d'un an, conclu-t-on.