Allemagne : Deux morts dans une fusillade en pleine rue, le parquet antiterroriste saisi

Une fusillade a fait au moins deux morts à Halle (Saxe-Anhalt) et deux blessés graves, ce mercredi 9 octobre, indique Franceinfo. Les deux blessés «sont en train d'être opérés», a annoncé à l'Agence France-Presse (AFP) Jens Müller, porte-parole de l'hôpital universitaire.

Une opération de police est toujours en cours dans la ville. Les forces de l’ordre ont indiqué sur leur compte Twitter qu’une personne a été arrêtée. Les habitants sont cependant invités à rester prudents. Dans un précédent communiqué, les policiers avaient évoqué plusieurs auteurs en fuite à bord d’une voiture.

Le parquet antiterroriste allemand s’est saisi de l’enquête. Une décision que ce dernier a justifiée par «l’importance particulière de l’affaire» qui concerne des «crimes violents affectant la sécurité intérieure de la République fédérale d’Allemagne».

D’après un témoin, les tirs ont visé un restaurant turc et une synagogue. En ce jour de Yom Kippour, les tireurs ont tenté d’entrer dans le lieu de culte, où étaient réunis entre 70 et 80 fidèles, selon Max Privorotzki, président de la communauté juive de Halle, cité par le magazine allemand Der Spiegel, relayé par Le Monde. Les mesures de sécurité à l’entrée de l’édifice religieux «ont permis de résister à l’attaque», a fait savoir Max Privorotzki.

«Un tireur portait un casque et des habits militaires», a témoigné sur NTV un homme qui était à l’intérieur d’un restaurant kebab. «Il a jeté une grenade sur le local. La grenade s’est écrasée sur la porte et a explosé», a-t-il ajouté. «Je me suis caché dans les toilettes et j’ai verrouillé la porte.»