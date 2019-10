France : Inquiétude sur la montée des listes communautaires aux élections municipales

Les élections municipales de 2020 pourraient connaître des listes communautaires dans une cinquantaine de villes, montées par l’Union des démocrates musulmans français, indique la radio Europe 1.

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a été le premier à avoir mis le sujet sur la table, au lendemain des élections européennes. Il s’inquiète en effet des résultats de la liste de l’Union des démocrates musulmans français (UDMF). Si le score (0,13%) est extrêmement minime au niveau national, il y a toutefois eu des pics dans certaines villes : dans un bureau de vote de sa région, à Maubeuge (Hauts-de-France), sur 170 votants, 70 ont voté pour cette liste. Europe 1 indique que le parti a obtenu plus de 10% dans 50 bureaux de vote du pays, et plus de 15% dans 20 bureaux.

L’UDMF est également en train de monter des listes dans une cinquantaine de villes : Paris, Marseille, Nice, quelques villes du nord, comme Maubeuge, ou encore en Touraine, à Joué-Lès-Tours. Ses dirigeants tentent aussi de s’organiser en région parisienne, dans des villes comme Gennevilliers, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, ou en banlieue lyonnaise, à Vénissieux et à Vaulx-en-Velin. C’est d’ailleurs dans cette ville que sera officiellement lancée la campagne de l’UDMF, le 2 novembre.

Son président, Nagib Azergui, 46 ans, veut apaiser les inquiétudes, rejetant vivement les accusations de communautarisme. «Notre programme ne traitera pas de transformer les cantines de l’école de la république en cantines halal, je vous rassure», a-t-il assuré. «Ça ne sera pas des piscines où hommes et femmes seront séparés. Il faut arrêter avec cette caricature et ces amalgames.»

Le parti se revendique de gauche, «anticolonialiste, anti-impérialiste, et antisioniste», et entend lutter contre l’islamophobie.