Marrakech-Safi : Projet de convention de partenariat pour valoriser le site archéologique Ighoud

Le Conseil régional de Marrakech-Safi a approuvé, lundi, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre, un projet de convention de partenariat relative au programme de valorisation du site archéologique Ighoud et de son environnement.

Ce projet, auquel a été alloué une enveloppe budgétaire de l’ordre de 135 millions de DH (MDH), dont 45 MDH comme contribution du Conseil et 90 MDH comme contribution du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, consiste en la réalisation et le financement des travaux d’élargissement et renforcement des axes routiers desservant le centre d’Ighoud relevant de la province de Youssoufia.

Cette convention vient mettre en œuvre les engagements pris par les différents partenaires pour une meilleure valorisation du site archéologique d’Ighoud et la mise à niveau du Centre de la Commune Territoriale éponyme.

Pour rappel, le site Jbel Ighoud a depuis longtemps suscité l’intérêt des archéologues et des passionnés de l’histoire de l’humanité. Cette importance s’est accrue avec la découverte des fossiles d’homo-sapien primitif daté d’environ 300 000 ans sur le site Jbel Ighoud.

Cette découverte constitue un véritable exploit scientifique, sachant que jusqu’à cette découverte, la société scientifique internationale considérait que l’origine de l’espèce humaine remontait à une population qui vivait en Afrique de l’Est il y a environ 200 000 ans.