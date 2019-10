Maroc / Kevin Malcuit : Je t'aime... moi non plus !

Kevin Malcuit et le Maroc, c'est une longue histoire de désamour. Après avoir été approché par Hervé Renard en 2016, le Franco-Marocain a reçu cette fois-ci une convocation de Vahid Halilhodzic.

Sans accord préalable du joueur, la FRMF a donc décidé de le convoquer officiellement. Pourtant Kevin rêve toujours de jouer pour l'Equipe de France, et il ne s'en est jamais caché.

Ces derniers jours a régné une certaine confusion entretenue par le joueur lui-même. Après avoir retwetté les articles annonçant sa convocation au Maroc, Kevin se réctracte en supprimant toute trace. C’est via France Football que les supporters des Lions de l’Atlas apprendront qu'il ne compte pas venir, afin de conserver ses chances d'être appelé par Didier Deschamps.

Tout ce tapage médiatique autour du joueur met en porte-à-faux une fédération étonnement bien silencieuse. Mais à qui la faute ? Avec l'arrivée de Vahid Halilhodzic à la tête de la sélection, beaucoup espéraient du changement et comptaient sur le côté stakhanoviste et discrêt du Bosniaque pour insufler au sein du mountakhab une nouvelle dynamique. Mais c'était sans compter sur la gestion ubuesque du département communication de la fédération, qui ne prend jamais la peine de rattraper les bourdes de l’instance.

Halilhodzic en est à son deuxième rassemblement avec les Lions, le premier datant du mois de septembre. Il est dans une phase de test et de construction, son effectif est donc mouvant. Rappelons que trois objectifs lui ont été fixés : atteindre les demi-finales de la CAN 2021, se qualifier pour le Coupe du Monde 2022 et gagner la CAN 2023.