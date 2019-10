Immigration : L’Espagne exige une responsabilité partagée dans l'Union européenne

Le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska réclame une politique migratoire commune en Europe, indique Le Monde.

«Nous ne demandons pas de l’aide, ce n’est pas le mot : nous demandons que l’Union européenne comprenne que la question des migrants, peu importe par où ils entrent en Europe, est de la responsabilité de l’ensemble des pays», a-t-il déclaré au journal français, alors que s’est tenu ce mardi 8 octobre au Luxembourg un Conseil européen.

Durant cette réunion, les ministres allemands, français, italiens et maltais devaient soumettre leur préaccord de répartition automatique des migrants débarquant en Méditerranée centrale (à Malte ou en Italie), précise Le Monde.

«L’ensemble de la Méditerranée et des migrants doivent faire l’objet d’un traitement identique et unique, estime Fernando Grande-Marlaska. Que les sauvetages aient lieu en Méditerranée occidentale, centrale ou orientale, par des ONG ou des services de sauvetage public comme ici, ce sont les mêmes migrants, qui viennent des mêmes pays et ont été victimes des mêmes mafias. Et les frontières qu’ils franchissent ne sont ni d’Espagne, ni d’Italie, ni de Grèce mais d’Europe.»

Le Monde rappelle qu’en 2018, l’Espagne était redevenue le premier pays d’arrivée de migrants par voie maritime, avec 60 000 personnes secourues sur les côtes andalouses. Depuis le début de cette année, 23 000 migrants y ont débarqué, ce qui représente une baisse de 45% par rapport aux neufs premiers mois de l’année 2018, «essentiellement du fait d’une intense collaboration avec le Maroc».