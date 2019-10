Rabat : L'IRCAM rend hommage au corps enseignant de la langue amazighe

L'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a rendu hommage, mardi à Rabat, au corps enseignant de la langue amazighe, et ce à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants.

S'exprimant lors d'une cérémonie à cette occasion, le recteur de l'IRACM, Ahmed Boukous, a indiqué que la célébration de cette journée et de l'enseignement de l'amazigh s'inscrit dans le cadre des activités organisées chaque année par l'Institut, en reconnaissance des efforts déployés par les enseignants puisqu'ils sont le «maillon fort» du système éducatif.

M. Boukous a souligné que l'Institut a choisi de célébrer les professeurs de langue amazighe, à travers l'organisation de deux journées d'études sur «La formation des enseignants de l'amazigh, à la lumière de la vision stratégique 2030», dans le but de prendre connaissance des nouveautés de la vision stratégique pour la réforme de l'éducation et la mise en œuvre des dispositions de la loi organique sur l'officialisation de la langue amazighe.

Ces deux rencontres aborderont quatre axes relatifs aux dernières formules de formation et de qualification ; aux moyens de développer la recherche académique et éducative ; à la recherche interventionnelle et pratique dans la langue amazighe ; à l’évolution de la pratique trimestrielle dans la langue amazighe et à son harmonisation dans le kit de la formation ; et aux moyens de partenariat et de coopération entre l’Institut et les espaces institutionnels de formation.

Pour sa part, le directeur du Centre de la recherche didactique et des programmes pédagogiques relevant de l'IRCAM, Abdeslam Khalfi, a affirmé que cette célébration vise à soutenir la culture du partage, à ouvrir de nouveaux horizons pour le développement de la recherche pédagogique, à améliorer les performances des formateurs et des professeurs lauréats des centres régionaux, en charge d'améliorer les pratiques en classe.