Futsal : Le Maroc remporte le tournoi international de Changshu

L’équipe nationale de futsal est sacrée championne du tournoi international de Changshu en Chine, après sa victoire 4-3 contre le Danemark (4-3), ce mardi.

Les buts de la rencontre sont signés Driss Raïss Fenny pour un doublé, Said Knia et Soufiane Messrar.

Rappelons que les Lions de l’Atlas ont gagné leur premier match 3-0 contre la Malaisie avant de s’imposer largement face à Chine (5-0)

En plus du titre de champion, deux Lions ont été distingués : Sais Knia est élu meilleur joueur et Reda Khoyari meilleur gardien de but.