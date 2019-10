Aérien : Ryanair reliera Marrakech à Saragosse dès mars 2020

La compagnie aérienne low-cost Ryanair a annoncé ce mardi le lancement d’une nouvelle liaison entre Marrakech et Saragosse, en Espagne, opérant avec un service de deux vols hebdomadaires à partir de mars 2020.

Un communiqué de Ryanair parvenu à Yabiladi explique que cette ligne aérienne s’inscrit dans le cadre du programme Ryanair pour l’été 2020 au Maroc, dont l’intégralité sera prochainement annoncée.

«Les clients et les visiteurs marocains peuvent désormais réserver leurs vacances d’été à Saragosse jusqu’en octobre 2020, en bénéficiant des tarifs les plus avantageux et en empruntant la compagnie aérienne majeure la plus verte / propre d’Europe, avec les émissions de CO2 les plus faibles», poursuit le communiqué.

«Pour célébrer le lancement de cette nouvelle ligne, nous lançons une promotion sur notre réseau européen, avec jusqu’à 25% de réduction sur tous les vols pour voyager jusqu’en mai et disponibles à la réservation jusqu’au dimanche 13 octobre minuit», déclare Hélène Bégasse de Ryanair, citée par la même source.