Les femmes sous les feux des projecteurs au Festival d'Astronomie de Marrakech

Le coup d'envoi de la 20e édition du Festival d’astronomie a été donné, lundi soir à Marrakech, avec un focus particulier sur la contribution considérable des femmes au développement des sciences, notamment l'astronomie.

Ouvert à tous les mordus de l'astronomie et à ceux qui veulent découvrir cette magnifique discipline, mère de toutes les Sciences, ce rendez-vous annuel de l'astronomie vise, notamment, à instaurer une culture scientifique et à vulgariser l’enseignement de l'astronomie et des sciences du ciel et de l'espace.

Cette manifestation scientifique, qui se poursuivra jusqu'au 13 octobre sous le thème «Femmes et Astronomie», a pour objectif principal de rendre les sciences de l'univers facile, accessible et amusante pour le grand public.

S'exprimant à cette occasion, le vice-président de l'Association d'astronomie amateur de Marrakech (3AM), initiatrice de cet événement, Tarik Khalla a indiqué que cette édition dédiée aux femmes ambitionne de donner plus de visibilité au travail extraordinaire réalisé par la gent féminine en faveur du développement de l'astronomie.

Les conférences principales de ce Festival seront animées par des femmes chercheuses, marocaines et étrangères, qui s'activent dans le domaine de l'astronomie, a-t-il précisé, notant que malgré la considérable contribution des femmes dans ce champ, leur travail demeure peu reconnu, d'où l'idée de rendre hommage aux femmes à travers cette édition.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont concocté un programme riche en ateliers, conférences et séances d'observations du ciel.