Québec : La police de la Ville de Montréal épinglée pour discrimination raciale

«Les Noirs, les Autochtones et les jeunes Arabes sont particulièrement victimes de "biais systémiques liés à l’appartenance raciale" par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)», indique le rapport d’un groupe de chercheurs indépendants mandatés par la ville, cité lundi par Radio Canada.

Cette étude se base sur une analyse des interpellations sur quatre ans, entre 2014 et 2017. «Alors que les interpellations ont globalement augmenté de 143% durant cette période (de 19 000 à 45 000), celles visant les personnes non blanches ont explosé», explique la radio, ajoutant qu’un quart de ces arrestations concernait «des personnes noires, alors qu’elles représentent moins de 10% de la population montréalaise».

Cité par le média, ce rapport estime que «les personnes noires et arabes sont nettement sur-interpellées» et que la «minorité noire» l’est «de manière très disproportionnée par rapport à la taille de sa population». Quant aux jeunes arabes de 15 à 24 ans, ils ont «quatre fois plus de risques d’être interpellés sur l’île de Montréal». Selon la même source, «ce ratio est encore plus important avec les femmes autochtones, qui ont 11 fois plus de risques d’être interpellées que les femmes blanches».

Ce rapport n’emploie pas l’appellation de profilage racial, mais évoque «une discrimination systémique au sein des forces de l’ordre montréalaise». De son côté, le chef du SPVM, Sylvain Caron s’est dit «très préoccupé», mais nie tout soupçon de racisme au sein de ses services. «Moi, je vous dis qu’on n’a pas de policiers racistes. On a des policiers qui sont des citoyens et qui nécessairement ont des biais, comme tous les citoyens peuvent avoir», déclare-t-il, cité par Radio Canada.

Cela dit, le patron de la police montréalaise a promis des «actions concrètes et rapides», sur la base des recommandations des chercheurs. En août dernier, un recours collectif lié aux accusations de profilage racial a été lancé par la Ligue des Noirs du Québec contre la Ville de Montréal et le SPVM.