Palestine : Le MACBI alerte sur une participation marocaine active au «deal du siècle»

Après des informations relayées, la semaine dernière, concernant la participation du patron de presse marocain Ahmed Charaï à un rendez-vous du «Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS)» autour du «deal du siècle», le Moroccan academic and cultural boycott of Israël (MACBI) a alerté sur ce que représenterait cette participation comme action active dans le projet présenté par la Maison Blanche.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le collectif opposé à la coopération académique et culturelle avec Israël a considéré la présence d’Ahmed Charaï comme allant «au-delà du fait qu’il s’agisse d’un acte de normalisation». Pour le MACBI, «c’est une contribution directe à la mise en œuvre du "deal du siècle" dans l’esprit des gens, puisque cet accord est irréalisable sur le terrain». En effet, le MACBI le décrit comme étant «un projet fantôme de l’alliance américano-sioniste, qui sert de mécanisme pour réorganiser ses alliances régionales et diviser les Etats arabes».

«Cet événement nous concerne comme tout autre rencontre de normalisation qui connaît une participation marocaine», écrit encore le MACBI, dénonçant par ailleurs les autres formes de coopération israélo-marocaine, notamment sur le plan économique, militaire, sécuritaire et même touristique.

Dans le cadre de ces échanges, le MACBI dénonce ainsi «un acte indicateur d’une tendance croissante à la normalisation dans certains milieux au Maroc, alors que s’exprime actuellement un large élan de solidarité populaire avec le peuple palestinien».

Le MACBI appelle à agir pour «faire face aux phénomènes de normalisation sous toutes ses formes et à la vigilance pour empêcher l’intrusion de la normalisation dans les universités et dans les activités culturelles, associatives et journalistiques».