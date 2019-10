Le Groupe OCP organise le festival «Mine d’art» à Khouribga en partenariat avec l’Uzine

Act4Community Khouribga, émanation locale du programme homonyme du Groupe OCP, organise du 11 au 19 octobre prochains la première édition du Festival «Mine d’Art».

Ce festival pluridisciplinaire, dont la programmation inclut un large éventail de familles artistiques (musique, arts visuels, danse urbaine, street art, cirque, cinéma, théâtre…) a été développé en partenariat avec la Fondation Touria & Abdelaziz Tazi / L’Uzine, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement constitue le coup d’envoi d’un projet d’incubateur culturel et créatif, qui offrira aux acteurs locaux des arts et de la culture un dispositif d’accompagnement global, poursuit-on. Objectifs : valoriser le patrimoine culturel de la province de Khouribga et de ses environs, permettre l’émergence de jeunes talents locaux et favoriser le développement de micro-entreprises créatives génératrices de revenus et d’emplois.

«L’Uzine aura dans un premier temps un rôle de parrain et d’assistant avant que, via un processus de transfert de savoir-faire, l’incubateur culturel d’Act4Community Khouribga ne puisse reprendre en totale autonomie le fonctionnement de ce projet», explique le communiqué.

Le festival comprend, outre sa programmation artistique, une série d’ateliers ouverts aux habitants de Khouribga et ventilés en différentes disciplines (musique, street art, photographie, théâtre, vidéo, podcasts…).