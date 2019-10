Formule E : Secouée par des manifestations, Hong Kong est remplacée par Marrakech

La Formule E sera de retour à Marrakech. Hong Kong, qui connait des manifestations depuis quelques mois, a été écartée du calendrier de la saison 2019-2020 de la Formule E. Ainsi, selon le média GrandPrix 247, les organisateurs ont publié le calendrier de la saison prochaine vendredi soir. Un agenda où la ville semi-autonome reste absente pour la première fois depuis 2016.

Si ce calendrier n’explique pas pourquoi l’étape Hong Kong avait été abandonnée, le South China Morning Post a toutefois déclaré que les organisateurs ont évoqué de «grandes manifestations qui se déroulent actuellement dans la ville».

«Les récents troubles sociaux ont mis en doute la possibilité de commencer l'événement en mars», a déclaré Edward Yu, gouverneur de la Hong Kong Automobile Association. «Si quelque chose devait arriver le jour de l'événement à cause des troubles sociaux et qu'ils ne peuvent pas commencer, ce sera une grosse perte.»

Ces récents développements ont dû chambouler la situation. Car, si Hong Kong devait accueillir la Formule E le 1er mars de l’année prochaine pour la sixième course de la saison, le nouveau calendrier comprend de nouveaux changements. Il annonce en effet une étape organisée à Marrakech le 29 février, suivie d’une autre prévue dans la station balnéaire de Sanya, située dans le sud de la Chine, le 21 mars, rapporte le média.

«Avec un nombre record de 10 capitales et trois nouveaux sites à Séoul, Jakarta et Londres, la saison 2019/20 verra les formations les plus compétitives du sport automobile s'affronter dans les rues de 12 des villes les plus progressistes de la planète», estime-t-on.