Maroc : Le CSCA avertit Luxe Radio sur la publicité clandestine

A la suite d’une auto-saisine, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a adressé un avertissement pour publicité clandestine à Luxe Radio, concernant les épisodes de l’émission «Les matins Luxe» qui ont été diffusés entre les 1 et 5 juillet dernier.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’institution affirme avoir décidé de publier la décision au Bulletin officiel et ordonné à Luxe Radio de donner lecture à l’antenne d’un communiqué relatif à la sanction. «Le Conseil supérieur a motivé sa décision par le constat, dans le contenu des éditions précitées, de manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables à la communication audiovisuelle et relatives à la publicité clandestine», indique la même source.

«Tout en prenant acte de la réponse de Luxe Radio à la demande d’explications adressée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA)», le CSCA dit avoir constaté que l’émission «a présenté explicitement et de manière répétitive pendant les cinq éditions du programme, une marque commerciale déterminée». Pour l’institution, «la présentation argumentée et ouvertement promotionnelle des produits de cette marque était de nature à induire les auditeurs en erreur en raison de la confusion dans le contenu de ce programme entre information et publicité».