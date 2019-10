Maroc-Bahreïn : «Le volume d’investissement ne reflète pas le niveau des relations politiques»

Dans une interview accordée au quotidien bahreïni Al-Ayyam, l'ambassadeur du Maroc à Bahreïn, Mustapha Benkhiyi a déclaré que la coopération entre les deux pays nécessite des efforts supplémentaires de la part des deux parties, précisant que le volume des échanges commerciaux ne dépasse pas 70 millions de dollars.

«Nous estimons que le volume des investissements est modeste, ce qui ne reflète pas le niveau des relations politiques très distinctes et ne répond pas du tout aux aspirations des deux pays et peuples frères», a déclaré le diplomate marocain. «L’éloignement géographique et l’absence de ligne maritime directe ne doit pas être une barrière au développement des relations économiques», a-t-il ajouté.

Mustapha Benkhiyi a suggéré d’investir dans des «des facteurs auxiliaires, tels que la stabilité politique et relative à la sécurité dans les deux pays, leur localisation géostratégique, l'existence d'une liaison aérienne directe entre Manama et Casablanca, l'attrait de leur environnement financier et d'investissement et l'existence d'opportunités de création de coentreprises bilatérales dans des secteurs stratégiques».

Revenant sur les relations entre le Maroc et Bahreïn, l’ambassadeur a mis en avant des «relations très spéciales grâce aux directives des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa». «Les positions de Bahreïn soutiennent toujours le Maroc et lui sont solidaires dans toutes ses questions, en particulier celle du Sahara marocain», a-t-il conclu.