France : Une exposition célèbres les soixante ans de migration maghrébine à Toulouse

Jusqu’au 12 janvier 2020, l’exposition «Ô bledi ! Ô Toulouse !» rend hommage à l’immigration maghrébine vécue entre 1945 et 2001 dans la ville, à la médiathèque José Cabanis. L’évènement est organisé par l’association culturelle Tactikollectif, dont les membres du groupe Zebda ont fait partie à sa naissance, avec l’appui de Naîma Yahi, historienne spécialiste de l’histoire culturelle de l’immigration, indique le site actu.fr.

Cette rencontre propose des photos d’archives publiques, dont certaines sont signées par le photographe toulousain Jean Dieuzaide. «On s’est aussi servi d’images venues d’archives associatives, mais aussi d’archives privées, confiées par des familles toulousaines qui ont quitté l’Algérie, le Maroc, la Tunisie…», explique à la même source le commissaire de l’exposition Salah Amokrane.

L’exposition débute en 1945 : «On débute par de très belles photos de Dieuzaide des troupes coloniales à la libération de Toulouse. Ensuite on évoque les Trente Glorieuses et les forts besoins de main d’œuvre, les Indépendances dans les années 1960… On évoque la construction du Mirail, les émergences culturelles avec Zebda…», indique-t-il encore au site.