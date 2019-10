Rabat : Clôture des Premières assises des industries culturelles et créatives

Après deux jours de débats autour de plusieurs questions en rapport avec l’industrie culturelle, la cérémonie de clôture des Premières assises dédiées à cette question s’est déroulée samedi à Rabat.

Intervenant pour rémunérer les principales recommandations, Abdelilah Afifi, secrétaire général du ministère de la Culture a évoqué l’élaboration d’un plan stratégique national en faveur des industries culturelles et créatives dans le cadre d’une démarche participative ainsi que l’actualisation de l’arsenal législatif et réglementaire suivant les nouveautés du champ culturel et créatif.

Un communiqué de presse des organisateurs évoque aussi le «renforcement du cadre concernant les droits de propriété intellectuelle et artistique, droits d’auteurs et droits voisins», «l’institutionnalisation du soutien aux industries culturelles et créatives, et l’encadrement de leurs champs d’intervention à travers l’adoption de textes juridiques adaptés» ou encore l’encouragement de l’entrepreneuriat culturel à travers des textes juridiques qui définissent l’entreprise culturelle, et un dispositif fiscal avantageux.

Les participants ont également appelé à une «charte des investissements dans le domaine des industries culturelles et créatives», à la «mobilisation du secteur privé pour l’investissement» et à la création d’un fonds national dédié au soutien de ces industries.

«Témoignage fort de l’intérêt porté par l’ensemble des parties prenantes culturelles, institutionnelles et médiatiques, les Assises se sont conclues devant un public de plus de 400 personnes», conclut le communiqué, annonçant par ailleurs la publication d'un rapport qui détaillera chaque recommandation ainsi que les sujets débattus par les participants dans le cadre de cette rencontre.