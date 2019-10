Tournoi international de futsal de Changshu : Le Maroc bat la Malaisie

L’équipe nationale de futsal du Maroc, championne d’Afrique en titre, participe au tournoi international de Changshu en Chine jusqu’au 8 octobre.

Ce dimanche, les hommes de Hicham Dguig ont affronté la Malaisie pour leur premier match, s’imposant sur le score de trois buts à zéro : un doublé de Said Knia, et un but de Zakaria Kaouiri.

Les prochains adversaires des Lions de l’Atlas sont la Chine, match qui se jouera lundi 7 octobre, et le Danemark le lendemain.

A noter que les Marocains ont terminé à la deuxième place lors de la dernière édition du tournoi.