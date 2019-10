Marrakech accueille cette semaine les Championnats du monde de judo Vétérans et Juniors

La cité ocre accueille les Championnats du monde de judo Vétérans et Juniors avec la participation de 90 pays issus des cinq continents.

Le Championnat du monde des Vétérans sera organisé du 10 au 13 octobre courant alors que le Championnat du Monde des Juniors aura lieu du 16 au 20 octobre courant, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés.

Placées sous le haut patronage du roi Mohammed VI et organisées par la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés et le ministère de la Jeunesse et du sport en collaboration avec la Fédération internationale de Judo (FIJ), ces manifestations sportives se dérouleront sous des chapiteaux érigés spécialement pour ces deux compétitions dans la zone touristique Agdal à Marrakech.

Pour le Président de la FIJ, Marius L. Vizer, le Maroc, qui a organisé un Grand prix de judo à Marrakech en mars dernier, a démontré sa capacité à accueillir des compétitions sportives d’envergure.

Le président de la Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, Chafik El Kettani a souligné pour sa part, que l’organisation de grands événements sportifs est devenue une tradition pour le Maroc, remerciant la FIJ pour sa confiance en le Royaume et en la Fédération Royale Marocaine de judo pour l’organisation de grands événements mondiaux de judo.