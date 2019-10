Marathon international de Casablanca : Les Kényans dominent les épreuves masculine et féminine

Comme à l'accoutumée, les Kényans ont dominé, dimanche, les épreuves masculine et féminine du marathon international de Casablanca, dont la 12e édition a vu la Marocaine Keltoum Bouaasrya s'inviter au podium, en décrochant la deuxième place chez les dames.

La Marocain Bouaasrya a été ainsi la seule athlète à suivre le rythme infernal de la lauréate du jour, terminant à la deuxième place dans un temps de 2:34:30. La troisième marche du podium a été occupée par l’Éthiopienne Hey Mamitu Balcha avec un chrono de 2:39:56.

Chez les hommes, Sammy Kigen Korir a dicté sa loi avec un chrono de 2h 08min 32 sec, signant un nouveau record des 42,195 km de la compétition casablancaise, qui aspire à se faire une place sur le calendrier international.

Kigen Korir a largement devancé ses deux compatriotes Jonathan Yego Kiptoo (2:10:28) et Kotut Jackson Kipkoech (2:11:37), au moment où les Marocains Bilal Marhoum et Jawad El Jazouli ont sauvé l'honneur, en occupant les 4e et 5e positions avec des chronos respectifs de 2:11:52 et 2:17:07. Dans le marathon féminin, la Kényane Lilian Jebiton n'a pas fait de détail face aux autres concurrentes, terminant facilement en tête avec 2:31:31.

S'agissant des autres épreuves, toutes dominées par des participants marocains, le semi-marathon masculin a été remporté par Hamza Lamkartass (1:01:15), suivi d'Abdennacer Fathi (1:01:36) et Mohamed Fathi (1:01:54). Chez les dames, Fatiha Asamid s'est imposée en 1:12:00, devant Sana Achahbar (1:12:32) et Fatima Zahra Guerdadi (1:15:40).

La cours des 10 km a été remportée, quant à elle, par Hamid El Janati (29 min 15 sec) chez les hommes et par Rahma Tahiri (33 min 39 sec), chez les dames.

La remise des prix aux vainqueurs de cette 12ème édition a été effectuée par le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, et le maire de la métropole, Abdelaziz Omari,