Standard & Poor’s : La note BBB-/A-3 confirmée avec une perspective stable

Le 4 octobre 2019, l'agence de notation financière Standard & Poors a confirmé la note du Maroc à BBB-/A-3, en relevant de négative à stable la perspective suite notamment aux efforts de consolidation budgétaire.

Ainsi, l’agence précise dans une note qu’elle a «confirmé [ses] cotes de crédit souveraines à court et à long terme et en devises locales et en devises locales pour le Maroc (BBB- / A-3)». «Les perspectives sont stables, conciliant nos prévisions d'un nouvel assainissement budgétaire et d'une amélioration progressive de la position du compte courant au cours des deux prochaines années contre les risques pour la croissance économique dus à des défaillances structurelles internes ou à des chocs externes, tels que le ralentissement du commerce mondial», explique la note.

«Nous pourrions relever la note si les perspectives d'assainissement budgétaire s'amélioraient sensiblement ou si la transition en cours vers un taux de change plus flexible et ciblé sur l'inflation renforçait de manière significative la compétitivité extérieure du Maroc et sa capacité à résister aux chocs externes macroéconomiques.» Extrait de la note de S&P

La note ajoute les précisions de l’agence pour l’économie marocaine. «Nous prévoyons que la croissance du PIB réel du Maroc sera d’environ 2,8% cette année, freinée par la baisse de la demande extérieure et de la production agricole, et devrait rebondir à environ 4,0% d’ici 2021», poursuivent les analystes de S&P.

L’agence prévoit aussi que une amélioration progressive de la situation budgétaire du royaume, grâce à la stratégie budgétaire globale du gouvernement et aux résultats de la privatisation au cours de la période de prévision, pour atteindre 3% du PIB en 2022. «Nous estimons que la ligne de précaution et de liquidité approuvée par le Fonds monétaire international (FMI) en décembre 2018 sous-tend la stabilité macro financière du Maroc et ses objectifs de politique économique et budgétaire», explique-t-on.