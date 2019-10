Mise en place d'un comité provisoire au CODM : «Merzak était légitime», insiste Jamal Senoussi

Depuis cet été, le club a deux présidents, deux comités et deux équipes, ce qui pose problème à chaque journée de championnat. Redouane Merzak a été élu président en 2018 et réélu pour cette saison 2019-2020. Son opposant, c'est Abdelmajid Abou Khadija, ex-président du club, et désigné comme président de la section football pour cette saison par Mohamed Belmahi, lui même président du comité directeur de l'association omnisports.

Contacté par Yabiladi, Jamal Senoussi, président de la ligue nationale de football amateur (LNFA), est catégorique : «il s'agit là d'un problème local qui dépasse le cadre de la FRMF. Nous reconnaissons un seul comité mené par son président, Redouane Merzak. Nous n'avons pas prêté attention aux chamailleries entre les différents clans à Meknès, même si nous avons eu quelques échos. Seul Merzak et son équipe étaient légitimes et recevaient nos communications».

Cette guerre des clans a pris de l'ampleur dimanche dernier, quand le CODM s’est déplacé à Oujda pour affronter l'USMO. Deux équipes se sont présentées sur le terrain et le match a été reporté afin d’éviter les débordements. Les supporters du CODM (plus de 600, chiffre des Ultras) ayant fait le déplacement pour la rencontre ne décolèrent pas.

Après le report du match ordonné directement par la LNFA, des représentants de la FRMF accompagnés par Jamal Senoussi se sont rendus à Meknès pour trouver une solution immédiate au problème, en attendant la tenue d'élections en bonne et due forme. Les deux comités menés par Merzak et Abou Khadija ont été dissout avec effet immédiat et un comité provisoire est mis en place.

Des élections seront organisées à la fin de l'année nous assure Jamal Senoussi. En attendant, le CODM reçoit le FRN Nador au stade d'honneur ce samedi.