Histoire : Quand les goumiers marocains amenaient leurs épouses durant la Seconde Guerre mondiale

Ils étaient à la fois les sujets du sultan du Maroc et des soldats de l’armée française d’Afrique. Les goums, ou goumiers marocains, étaient en grande partie issus de tribus amazighes et connus pour l’efficacité de leur mobilisation sur le terrain. Ils furent ainsi recrutés pour mener le combat dans les rangs des Alliées, lors de la Seconde Guerre mondiale (1939 – 1945), après avoir remporté des batailles en Tunisie, en France et en Italie entre 1942 et 1945.

En dehors du terrain où ils menèrent des combats féroces, les goumiers marocains étaient les seuls soldats de la Seconde Guerre mondiale à être accompagnés de leurs épouses. Mais ce qui semblait un privilège, à première vue, n’avait rien d’une traitement spécifique consacré aux membres de ces armées.

En effet, la France avait pris cette décision en y voyant une «solution» à un «problème» retenu par l’histoire. Ce fut celui des affaires de viols, survenus dans des campagnes italiennes lors du déploiement des goumiers dans le pays pour combattre les forces de l’Axe et où ces soldats furent impliqués.

Des récits historiques rapportèrent que les goums avaient «violé des centaines de femmes italiennes» lors de leur mission, comme le rappela Micheal Clodfelter dans son livre «La guerre et les conflits armés: une encyclopédie statistique des victimes et autres personnages» (Editions McFarland, 2017).

Pour d’autres historiens, cette mesure était plutôt punitive pour ces soldats qui, «au cours de leurs campagnes, de la Tunisie à la Corse, en passant par l’Italie, la France, l’Allemagne et enfin l’Autriche, furent connus pour leur participation à des actes indisciplinés», rappela l’historien britannique James McDougall, se référant aux viols en Italie.

Des camps de femmes sur fond de Seconde guerre mondiale

Sur la base de ce passif, les Français envisagèrent une démarche d’anticipation, afin que de tels actes ne se reproduisent plus, notamment dans leur pays. Selon l’essai anthropologique «Les Goumiers marocains: origine et histoire», les soldats marocains s’étaient livrés «au viol, au vol, au pillage et à des meurtres» visant des populations civiles en Italie.

Face à cela, le chef de la cinquième division américaine qui supervisait l’action militaire des goumiers, en coordination avec la France, préconisa une «action préventive».

Alors que des «transgresseurs de la loi» étaient exécutés, les Français décidèrent de «faire venir des femmes amazighes en Italie par le biais de l’US Navy LST et réprimer en amont toute éventuelle faute» des soldats marocains. Cet essai souligna que la décision des derniers comme étant «les seuls soldats de la Seconde Guerre mondiale à avoir emmené leurs épouses avec eux».

Le même récit fut confirmé par Edward L. Bimberg, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui produisit plusieurs écrits sur les questions militaires de son temps. Son livre «Les Goums marocains: les guerriers tribaux dans une guerre moderne» (Editions Greenwood Press, 1999), nota que «les autorités françaises cherchaient à désamorcer le problème en faisant venir un nombre important de femmes dans les camps».

En d’autres termes, les goumiers vécurent avec des femmes marocaines dans des «zones arrières réservées exclusivement pour elles», souligna Bimberg.

Bien qu’exceptionnelle et décriée à l’époque, des historiens considérèrent que la décision prouva son efficacité. Selon l’essai «Les Goumiers marocains: origine et histoire», «cette politique a étonnamment aidé à réprimer le viol et le pillage, ce qui n’effaça cependant pas le sentiment de hote» de ces soldats.

En effet, l’histoire de ces viols fut relatée par nombre d’écrits, en France mais également en Italie, où un collectif d’historiens, de chercheurs et de sociologues tenta de réunir des témoignages vivants de femmes qui vécurent ce drame.

Plus de soixante ans après les faits, ce collectif rendit compte à la justice des drames de mères célibataires laissées avec leurs enfants après le passage des armées françaises issues du Maroc, dans une démarche de réparation des victimes. Depuis, une stèle, des livres et des films rendirent hommage aux femmes italiennes violées par ces goumiers.