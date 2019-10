Une organisation amazighe saisit Hammouchi sur l’absence du Tifinagh sur les nouvelles CNIE

Le 2 octobre, la Direction générale de sûreté nationale a annoncé le lancement d’une nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique. La DGSN a beau vanter les mérites du modèle de la CNIE, présenté au grand public à l’occasion de la 3e édition des journées portes ouvertes de la police organisées du 2 au 6 octobre à Tanger, il ne fait pas l’unanimité.

L’Assemblée mondiale amazighe fait d’ailleurs partie des critiques. Dans une lettre adressée le vendredi 4 octobre à Abdellatif Hammouchi, la présidente de l’ong, Amina Ben Cheikh, pointe l’absence du Tifinagh sur la nouvelle carte.

L’organisation rappelle au patron de la DGSN que cette absence est contraire à l’article 5 de la constitution portant sur l’officialisation de la langue amazighe et à la publication au Bulletin Officiel, dans son édition du 26 septembre, de la loi organique n°26.16 définissant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazighe et son intégration dans l'enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique.

La présidente de l’Assemblée mondiale amazighe conclut sa missive en sollicitant le directeur général de la DGSN afin de revoir le modèle de la CNIE afin qu’il intègre les inscriptions en Tifinagh.