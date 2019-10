La commission centrale du PPS approuve le retrait du gouvernement El Othmani

Sans surprise, la commission centrale du PPS a approuvé hier soir la décision du bureau politique de se retirer du cabinet El Othmani. Après plus de quatre heures de débat, l’opération du vote s’est conclue sur une écrasante majorité (241 voix) en faveur du basculement dans les rangs de l’opposition, 34 contre et 6 abstentions.

Le ministre de la Santé, Anas Doukkali, était parmi les rares camarades s’opposant au retrait du gouvernement. Il était d’ailleurs soutenu par Said Fekkak également membre du bureau politique. Dans l’autre camps, Nabil Benabdellah avait l’appui d’Ismail El Alaoui et d’anciens ministres, tels Houcine Louardi et Charafat Afilal.

Après 21 ans dans les rangs des majorités gouvernementales successives, le parti du Livre entame une nouvelle page de son histoire, déclarant mener désormais une «opposition constructive».

Le PPS compte 13 députés à la Chambre des représentants et 2 conseillers à la Chambre haute.