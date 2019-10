Le Marocco-canadien Mustapha Fahmi récompensé pour «La leçon de Rosalinde»

Lauréat du prestigieux prix «Distinction littéraire» 2019 du Salon du livre du Saguenay au Canada, l’écrivain marocain Mustapha Fahmi a été récompensé pour son travail dans le domaine du livre et de l'édition, mais aussi pour ses multiples «leçons de la vie».

Le Prix lui a été remis le weekend dernier au cours d’une cérémonie organisée en son honneur dans le cadre de la 55ème édition du Salon.

Aux yeux de l’universitaire maroco-canadien, le large succès auprès du public de son ouvrage, réédité quatre fois en l'espace d'un an, ainsi qu'au regard des critiques est imputable au lien qu'il fait entre la littérature, la philosophie et la vie, le tout dans une langue simple et libre de tout jargon académique.

Au-delà de l'attribution du Prix du meilleur livre de sa catégorie au Salon du livre du Saguenay, l'essai de Mustapha Fahmi, premier ouvrage de l’auteur en langue française, a eu droit à une réception exceptionnelle et unanime de la part de la critique au Canada, en France et au Maroc.

C’est le fruit de 23 ans de recherche sur Shakespeare, après plusieurs livres et articles savants publiés en anglais au Canada, aux États-Unis et en Angleterre, mais aussi trois recueils de poésie en arabe.

Sur les raisons l'ayant poussé à concentrer ses activités littéraires et philosophiques sur le Québec et les pays francophones, l'auteur évoque «un sentiment de gratitude envers une région et une province dont la générosité, l'encouragement et le soutien [lui] ont permis d'accomplir des choses intéressantes dans la vie».

Professeur de littérature anglaise à l’Université du Québec à Chicoutimi, Mustapha Fahmi est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques et plusieurs recueils de poésie.