Région TTAH : Après sa démission, l’absence d’Ilyas El Omari bouscule le PAM

Mais où est donc passé Ilyas El Omari ? Depuis l’annonce de sa démission de la présidence du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima fuitée dans les médias, le rifain brille par son absence.

Mercredi 2 octobre, à l’occasion de la 2e session de la commission régionale de l’INDH, son siège était occupé par Somaïa Fakhri, la vice-présidente de la grande collectivité régionale. Le wali et les huit gouverneurs des provinces de la région étaient présents.

La veille de cette rencontre, El Omari a séché deux cérémonies officielles lors des inaugurations d’un nouveau marché de gros au poisson et de la salle de commandement et de coordination de l’unité de la police de secours à la préfecture de police de Tanger.

Des voix au sein du PAM appellent la direction du parti à se préparer à une éventuelle élection d’un président du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Mais les chances du Tracteur de remporter à nouveau un tel scrutin sont minimes. Pour mémoire l’élection d’Ilyas El Omari en septembre 2015 à ce poste avait «soutenue» par les élus du RNI, de l’Istiqlal, de l’UC, de l’USFP et du MP ainsi que du PAM. En revanche la candidature de son adversaire, Said Khairoun du PJD, n’avaient recueilli que l’appui des conseillers islamistes (16) et quatre du PPS.

La démission d’El Omari a par ailleurs relancé les ambitions étouffées en 2015 de certaines personnalités de la région dans la course à la présidence de la région.