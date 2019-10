Les éléments de com' de Casa Events pour dissimuler la nouvelle fermeture du stade Mohammed V pour travaux

C’est mercredi que les autorités de Casablanca ont annoncé l’information redoutée par plusieurs fans de football de la ville blanche : Le complexe Mohammed V ferma (encore) ses portes pour travaux.

Un mot qui semble aussi faire peur à Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events et Animation, qui est en charge de la gestion dudit stade. Car, il y a quelques semaines et face aux informations relayées par la presse concernant cette fermeture, Mohamed Jouahri n’hésitait pas à déclarer qu’«il n’y a pas de fermeture du complexe Mohammed V pour des travaux». Puis, dès le lendemain, il expliquait à des confrères que si la fermeture est décidée, elle interviendra exclusivement pour restaurer la pelouse désormais défraîchie et usée.

Quelques semaines plus tard, et face à la colère des supporters casablancais ayant appris que le stade ferme bel et bien ses portes, le directeur général de Casablanca Events et Animation prend le soin, désormais, de bien choisir ses mots. Dans une déclaration accordée à la presse ce mardi, Mohamed Jouahri déclare que cette fermeture intervient pour que «le gazon puisse être entretenu». Tout en informant que les travaux s’étaleront sur deux à trois semaines, il ajoute qu'il y aura des «ateliers de maintenance» pour les autres installations. Cela concernera notamment les «tunnels menant à la pelouse du stade» et dont les murs ont été «endommagés».

Des termes techniques pour faire face à une salve de critiques qui pointe du doigt les fermetures récurrentes du stade casablancais tandis que le résultat escompté par les supporters casablancais après les travaux n’est toujours pas là.