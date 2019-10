Africa Youth Awards 2019 : Deux Marocaines parmi les 100 jeunes Africains les plus influents

L’Organisation Africa Youth Awards a publié cette semaine sa liste annuelle des 100 jeunes africains les plus influents. Un classement qui récompense les réalisations de jeunes africains qui contribuent, par leur engagement et leur leadership, au développement du continent.

Parmi les lauréats de 2019 figure Lamia Bazir, directrice exécutive de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE). Elle est également fondatrice et présidente d’«Empowering Women in the Atlas», une initiative destinée à renforcer les capacités des femmes et des enfants du Moyen Atlas.

Lamia Bazir, qui a aussi travaillé pour le gouvernement sur le programme américain Millennium Challenge Corporation, est diplômée de l’Université de Colombia, de Sciences Po Paris, d’Al Akhawayn University et de l’Université de Harvard.

L’autre marocaine de la liste est la chanteuse Salma Rachid. Lauréate de la seconde édition de l’émission MBC The Voice, elle a reçu plusieurs nominations dont le titre d'ambassadrice de bonne volonté pour les enfants à besoins spécifiques.