Maroc : Le bilan du naufrage dans la région de Casablanca s’alourdit

Depuis le 30 septembre 2019, au moins 15 corps ont été rejetés par la mer entre Mohammedia et Casablanca, des suites du naufrage d'une embarcation / Ph. Ministère de l'Intérieur - Maroc

Mercredi matin, les corps de deux personnes ont été retrouvés sur la place de Chahdia entre Zenata et Aïn Sebaâ, deux communes du grand Casablanca. Ainsi, le bilan des morts retrouvés depuis samedi entre Casablanca et Mohammedia atteint les 15 à 16 personnes, dont cinq femmes, selon des informations de 2m.ma depuis les lieux.

En effet, les corps repêchés seraient ceux de migrants marocains, partis la semaine dernière à bord d’une embarcation regroupant près de 56 candidats. Selon l’AFP qui énonce le bilan de 16 morts, les jeunes dont les corps sans vie ont été retrouvés sont issus d’un village proche de Marrakech.

Depuis le début de l’opération, trois rescapés ont été emmenés à l’hôpital, inconscients, avant d’avoir pu rentrer chez eux. Des témoignages concordants repris par l’AFP indiquent que «56 personnes, toutes jeunes, étaient à bord de la barque».

Les tentatives pour atteindre l’Espagne ont souvent pour origine les rives nord du Maroc, qui surplombent la mer Méditerranée. Au cours des dernières années, les tentatives d’émigration des jeunes Marocains se sont multipliées, comme le constatent auprès de Yabiladi des acteurs associatifs locaux qui alertent sur la recrudescence et les dangers encore plus fatals d’entreprendre cette traversée depuis l’Atlantique, connu pour ses vagues fortement agitées et ses conditions météorologiques instables.