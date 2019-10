Los Angeles : L’artiste marocain Hassan Hajjaj présentera son «Rockstars Experimental Live»

L'artiste international d’origine marocaine Hassan Hajjaj présentera, vendredi 11 octobre, son installation «My Rockstars Experimental Live» au Ford Theatres de Los Angeles à Hollywood.

L'événement est un live de sa célèbre performance où il a notamment stylé un groupe d'artistes reflétant l'art et la performance marocains traditionnels et contemporains, en collaboration avec six artistes venus de différents pays et tous originaires d'Afrique et de pays arabes, rapporte le média Laist.

Les invités assisteront à six représentations de musiciens internationaux encadrés par des textiles colorés et à motifs qui exécutent le style par excellence de l’artiste marocain originaire de Larache.

«Hassan Hajjaj a une histoire extrêmement intéressante. Avec ses débuts dans la photographie, il a travaillé avec tout, de la mode au design de mobilier et continue à expérimenter différents médiums», commente Laist. Celui-ci rappelle que les œuvres du Marocain sont présentes dans le monde entier, notamment le Brooklyn Museum, le British Museum, le musée d'art contemporain de Los Angeles.

Cette soirée unique en son genre, qui sera animée par DJ Garth Trinidad, de la radio KCRW, est produite et co-organisée par Kamilla Blanche.