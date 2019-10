Palestine : Les autorités de l’occupation privent des supporters du match Raja-Hilal Al-Quds

Les autorités d'occupation israéliennes ont refusé mercredi de permettre à des supporters du Raja Casablanca en Jordanie d’entrer en Palestine afin de soutenir les Verts. L’équipe casablancaise doit affronter ce soir le club Hilal Al-Quds au stade Faisal Husseini près d’Al Qods. Plusieurs de ses supporters ont ainsi effectué le déplacement du Maroc en Jordanie dans l’espoir de regagner les territoires palestiniens.

Dans une vidéo consultée par Yabladi, des supporters des Verts ont exprimé leur regret de ne pouvoir soutenir leur équipe. Ils s’exprimaient depuis les locaux de l’ambassade du Maroc en Jordanie qui les a accueillis. «Même si nous n’avons pas pu accéder en Palestine, vive le Raja», ont-ils déclaré, affirmant que «tout se passe bien».

Des responsables de l’ambassade du Maroc en Jordanie ont rappelé les instructions du roi Mohammed VI et celles du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI) pour porter assistance aux ressortissants marocains, notant que le MAECI a donné des directives pour prendre en charge le Raja de Casablanca et ses supporters et assurer leur sécurité jusqu’à leur retour au Maroc.

Les supporters, bloqués depuis mercredi au niveau de la frontière jordano-palestinienne seront aussi pris en charge en vue de leur retour dans le royaume, indique-t-on.

Dans le même temps, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a indiqué sur sa page Facebook qu’il suit ce dossier, dans l’objectif de «faciliter le retour des fans du Raja en Jordanie après avoir été incapables de suivre le match entre le Raja et le Croissant palestinien de Jérusalem», faute d’autorisation nécessaire, précisant que ces supporters seront pris en charge jusqu'à leur retour au Maroc.

Des responsables de l’Union arabe de football et un joueur du Raja dans la même situation

La page des fans du Raja sur Facebook a confirmé que des supporters se trouvent actuellement à l’ambassade du Maroc en Jordanie où ils seront pris en charge, informant que d’autres personnalités n’ont pas pu accéder à la Palestine, dont «le représentant de l’Union des associations arabes de football (UAFA), Youness Naoumi ainsi qu’un coordinateur de cette même union».

D’ailleurs, outre les sympathisants des Verts, les autorités d'occupation israéliennes ont refusé de délivrer une autorisation d'entrée au défenseur du Raja Sanad Al-Warfali, de nationalité libyenne et qui a été contraint de rester en Jordanie.

Le club Hilal Al-Quds n’est pas resté indifférent à ces développements : sur sa page officielle sur Facebook, il a assuré qu’il «accueille tous les peuples arabes et islamiques à se rendre en Palestine et à Jérusalem et à prier à la mosquée Al-Aqsa», rappelant que «la Palestine se trouve sous l’occupation israélienne».

«L'entrée nécessitant l'autorisation des autorités de l'occupation israélienne, nous n'avons aucune autorité pour permettre à ces fans d’entrer. Si nous pouvions les aider, nous n’aurions pas hésité. Nous resterons un peuple palestino-marocain uni malgré les barrières et les obstacles.» Club Hilal Al-Quds

La délégation du Raja de Casablanca est arrivée mercredi dans la ville palestinienne de Ramallah après un voyage de près de six heures depuis la capitale jordanienne, Amman. Elle a été reçue par l'ambassadeur marocain en Palestine, le gouverneur de la province palestinienne d'Al-Arish et des représentants du club Hilal Al-Quds.

Le Raja de Casablanca affrontera le club maqdissi dans le cadre de la finale de la Ligue arabe des champions, qui porte cette année le nom de «Coupe Mohammed VI des clubs». A rappeler que le match aller s’est soldé par la victoire des Verts par un but à 0.