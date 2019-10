Espagne : 130 000 descendants de juifs expulsés déposent une demande de citoyenneté

Un total de 130 000 Juifs séfarades ont soumis des demandes de citoyenneté espagnole pour être des descendants des juifs espagnols expulsés d'Al Andalus au XVe siècle, a rapporté le journal israélien Haaretz.

Citant le ministère espagnol de la Justice, le journal révèle que le dernier délai pour déposer une demande était fixé au 1er octobre. La procédure concernait les descendants installés dans le monde entier et dont les aïeux avaient été contraints de quitter l'Espagne au cours de l'Inquisition espagnole.

Selon la même source, la plupart des requérants sont originaires de pays d'Amérique latine, alors que la majorité des juifs espagnols expulsés en 1492 s'étaient installés dans des pays d'Afrique du Nord, notamment au Maroc, en Tunisie et en Algérie.

Ces demandes font partie d'une loi espagnole, adoptée en 2015, autorisant les descendants de juifs espagnols expulsés du pays ibérique, à demander la citoyenneté espagnole.

La procédure repose sur plusieurs critères, à savoir prouver que le demandeur ait une descendance juive espagnole, parlant la langue espagnole et connaissant l’histoire et la constitution de l’Espagne. Les candidats avaient un an pour soumettre leur candidature.