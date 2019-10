Maroc : Surveillance policière renforcée autour des établissements scolaires

Selon des sources sécuritaires, citées par Al Ahdath Al Maghribiya de ce jeudi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a donné des directives à tous ses services extérieurs pour renforcer la surveillance permanente autour des écoles.

«L’accent a été mis sur la lutte contre le trafic de drogue, le harcèlement, les agressions et autres comportements déplacés. Des agissements qui ne cessent de hanter les esprits de plusieurs services et des parents d’élèves», écrit le journal.

Des directives ayant pour objectif de «rapprocher les services sécuritaires des élèves et des écoles» en assurant une présence «permanente» de la police aux alentours des établissements scolaires, ainsi que la protection des fonctionnaires et des personnes qui les fréquentent.

Ainsi, «il sera procédé à l’augmentation du nombre des patrouilles des agents de police et de la brigade des motards, particulièrement aux heures d’entrée et de sortie des élèves et des enseignants». Cette «surveillance accrue sera accompagnée d’une hausse du rythme de la traque des personnes recherchées pour des délits commis dans les environs des écoles», poursuit-on de même source.

Al Ahdath, cité par Le360, précise aussi qu’un numéro vert sera relié aux wilayas de la sûreté et aux arrondissements pour dénoncer tout comportement hors la loi autour des établissements scolaires, notamment le trafic de stupéfiants, le harcèlement et les agressions.