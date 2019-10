Gouvernement : Slimane El Amrani (PJD) dit respecter la décision du PPS

Alors que le Parti de la justice et du développement (PJD) n’a pas encore réagi officiellement à la sortie médiatique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) annonçant son retrait de la coalition gouvernementale, c’est Slimane El Amrani, le numéro 2 du parti, qui a choisi ce mercredi d’aborder la question.

Sur sa page officielle, le secrétaire général adjoint du parti de la Lampe a affirmé que «le PJD apprécie le PPS». Il a ajouté que sa formation politique «reste fière de sa relation avec le PPS et de la coopération entre les deux partis au niveau gouvernemental». Et d’ajouter que «ce travail gouvernemental a été considéré comme d'intérêt national» pour le PPS et le PJD.

Slimane El Amrani a assuré que le PJD, et à sa tête le secrétaire général et chef du gouvernement Saadeddine El Othmani, tient à la participation du PPS lors de la prochaine coalition gouvernementale. «Si le départ du PPS du navire gouvernemental se confirme, nous ne pouvons qu’exprimer nos regrets», a-t-il écrit.

«Une telle décision ne peut qu’être respectée, dans l'espoir que la relation entre les deux partis se poursuivra et sera valorisée», conclut Slimane El Amrani.