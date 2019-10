Des supporters du Raja de Casablanca bloqués à la frontière jordano-palestinienne

Des supporters du Raja Casablanca se sont retrouvés bloqués, ce mercredi 2 octobre, au niveau des frontières séparant la Jordanie et la Palestine, car ils ne disposaient pas de l'autorisation d'entrer dans les territoires palestiniens.

Zakaria Belkadi, surnommé Skwadra et l’un des supporters des Verts les plus célèbres, a publié sur son compte Facebook un post dans lequel il a dénoncé «l'indifférence de la direction du club et son ignorance des groupes de supporteurs qui se sont rendus en Jordanie afin de regagner les territoires palestiniens». L’occasion pour lui d’informer que plusieurs d’entre eux se retrouvent aujourd’hui «coincé près de la frontière jordano-palestinienne».

La délégation de l'équipe du Raja Casablanca a également eu du mal à entrer dans les territoires palestiniens après son arrivée mardi à l'aéroport international Reine-Alia en Jordanie, car trois joueurs n'avaient pas obtenu l'autorisation d'entrer en Palestine. Le chef de la mission a décidé de passer la nuit à Amman en attendant la délivrance des permis par Israël.

Le Raja de Casablanca affrontera Hilal al-Quds, jeudi soir, dans le cadre de la finale de la Ligue arabe des champions, qui porte cette année le nom de «Coupe Mohammed VI des clubs». A rappeler que le match aller s’est soldé par la victoire des Verts par un but à 0.