Italie : Un festival international de couscous récompense le Sénégal

Le Sénégal a remporté le championnat mondial de couscous, unique compétition internationale réunissant chaque année les pays de quatre continents (Afrique, Europe, Amérique et Asie) à San Vito Lo Capo (Sicile).

Intitulé Cous Cous Fest, la 22e édition de l’événement s’est en effet tenue du 20 au 29 septembre dernier, couronnée par la récompense de la Sénégalaise Mareme Cisse, qui travaille au restaurant Ginger People & Food de la coopérative sociale Al Karub, dans la commune sicilienne d’Agrigento.

Ce plat a reçu les appréciations d’un jury constitué de membres marocains, italiens, palestiniens et américains, en plus d’une équipe du HCR, au cours de ce festival placé sous le thème «Make couscous, not walls» en allusion aux politiques migratoires répressives à travers le monde et surtout dans la région méditerranéenne.

La recette de Mareme Cisse est constituée de tartare aux herbes, de mangue, de poulpe mariné et cuit de manière traditionnelle, en plus d’une crème de carottes et de gingembre épicée, expliquent les organisateurs.

Le Sénégal a également reçu le prix de la meilleure présentation de plat. «Les couleurs du couscous, et des légumes, distincts et juxtaposés sans être mêlés, évoquent un tableau de nature morte», explique le jury qui a doublement récompensé Mareme Cisse.

Etendu sur d’autres communes de Sicile à travers des rencontres parallèles, le Cous Cous Fest a attiré des milliers de personnes dans la ville de Trapani avec un programme de dix jours comprenant plus de quarante activités culinaires avec de grands chefs de la cuisine italienne, parallèlement à des soirées musicales où les visiteurs peuvent faire le tour des stands pour déguster tous types de couscous.