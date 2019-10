Aéroport Mohammed V : La grève des travailleurs des services terrestres prolongée

Annoncée hier, la grève des travailleurs des services terrestres à l’aéroport Mohammed V de Casablanca a été prolongée de 24h. Ce mercredi, Youness Rafaî, secrétaire général du syndicat des travailleurs des services terrestres, affilée à l’Union marocaine du travail (UMT) affirme dans une déclaration à Yabiladi que la décision a été prise lors d’une réunion du bureau syndical.

«L’administration n’ayant toujours pas ouvert les canaux de communication avec nous, nous avons décidé de prolonger notre grève de 24h. Une prolongation qui peut, elle-même, être renouvelable», nous confie-t-il. «Nous continuons à exiger la fin des arrestations, des intimidations, des licenciements abusifs non justifiés et l’activation de l’accord social signé en juillet», assure notre interlocuteur.

La décision, prise à l’unanimité, plongera ainsi le plus important aéroport national dans une situation difficile. «Nous avons appris qu’il y a une perturabation et des réclamations des voyageurs», précise notre interlocuteur.

Pourtant, l’Office national des aéroports (ONDA) a déclaré hier, dans un communiqué relayé par la MAP, que RAM Handling, RAM et l’ONDA ainsi que les partenaires publics intervenant à l’aéroport, ont «mis en place les mesures nécessaires pour une activité normale du service de tri, de chargement, de déchargement et de livraison des bagages». «Aucun impact n’est enregistré sur les opérations d’exploitation de l’aéroport et de traitement des passagers et de leur bagages», précise-t-on.

Le torchon brûle, depuis plusieurs jours, entre le syndicat des travailleurs des services terrestres et les autorités de l’aéroport. Des responsables de l’organe syndical et de l’UMT ont dénoncé, le 20 septembre dernier auprès de Yabiladi, la situation. Les différentes parties avaient signé un accord social après plusieurs semaines de grève ayant affecté les voyageurs. Un pacte qui devait entrer en vigueur mardi 1er octobre.