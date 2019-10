Football : Medhi Benatia annonce officiellement sa retraite internationale

Dans une interview exclusive pour beIN SPORTS, Medhi Benatia a annoncé mardi soir sa retraite internationale. Le défenseur d’Al Duhail, âgé de 32 ans, met ainsi fin à sa carrière internationale qui aura duré 11 ans.

«J’ai malheureusement été blessé au genou pendant presque un mois et demi. Je n’étais pas présent lors du dernier rassemblement, le premier du nouveau coach Vahid. Je me suis d’ailleurs entretenu avec lui il y a une dizaine de jours. Je lui ai tout simplement dit que je comptais mettre fin à ma carrière internationale», a confié le défenseur à la chaîne qatarie, relayée par Afrik-Foot. «Ce n’est pas une décision facile, je le sentais déjà un peu à la CAN. J’ai été très touché par l’élimination contre le Bénin, je ne pouvais pas finir comme ça.»

La même source rappelle que le Franco-marocain a découvert la sélection en 2009 à une période où les Lions étaient loin des sommets. Le natif de Courcouronnes a ensuite pris part aux CAN 2012, 2013, 2017 et 2019, ainsi qu’au Mondial 2018.

Formé en France, Medhi Benatia s’est démarqué dans les rangs du club italien de l’Udinese. Il a ensuite rejoint l’AS Rome, le Bayern Munich puis la Juventus Turin. C’est lors du mercato hivernal 2018-19 que le Franco-marocain, pourtant courtisé par le FC Barcelone, l’AC Milan et Arsenal FC, a fini par rejoindre le club qatari d’Al-Duhail SC.