Maroc : Sit-in en soutien à Hajar Raïssouni le 2 octobre à Rabat

Au lendemain du verdict rendu dans le cadre de l’affaire Hajar Raïssouni, journaliste condamnée à un an de prison ferme pour «débauche et avortement illégal», l’Association marocaine des droits humains (AMDH) a lancé un appel à la solidarité, en incitant les acteurs de la société civile à se joindre à un sit-in, prévu mercredi à 17h30 devant le Parlement marocain à Rabat.

Rendu public ce mardi, l’appel a été signé par plusieurs associations de défense des droits humains, des militantes féministes et des acteurs de la société civile.

Il reste ouvert aux signatures pour celles et ceux qui désirent exprimer leur solidarité à la journaliste et dénoncer «l’utilisation de la justice comme un outil et un moyen de revanche sur des personnes ciblées», expliquent les auteurs.