Faillite de Thomas Cook : Un couple français «pénalisé» par un hôtel au Maroc

Un couple français de Carvin, commune située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France, ont dénoncé leur mésaventure vécue au Maroc après avoir voyagé avec l’agence Aquatour, une marque associée du groupe britannique Thomas Cook. Le tour opérateur ayant annoncé la semaine dernière sa faillite, laisse en effet des milliers de touristes dans le monde coincés.

Ainsi, selon La Voix du Nord, le couple carvinois, en séjour à Marrakech, aurait été «mis au pied du mur par la direction de l’hôtel» qui leur aurait demandé de «payer l’intégralité du séjour sur place, alors qu’ils avaient déjà réglé la facture auprès de l’agence Aquatour à Lens, pour sortir de l’établissement et prendre l’avion qui les attendait, vendredi dernier».

«Sans solution, le couple a finalement baissé les bras», poursuit le média régional. «Nous avons payé l’hôtel, et la facture s’élève à 1 540 euros», affirme Maryse Sart, dans une déclaration au média.

Revenus en France vendredi, les deux carvinois se sont immédiatement rendus dans leur agence de voyages pour connaître les modalités de remboursement. «Ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire du tout à cause de la faillite de Thomas Cook. Pourtant, rien n’indique qu’ils font partie du groupe quand on franchit leurs portes», s’indigne-t-elle. Les deux français ont été dirigés vers une garantie financière qui se substitue à l’entreprise défaillante et s’occupe de l’aspect financier, poursuit-on.

Le couple est arrivé au Maroc le 13 septembre. En séjour à Marrakech, ils auraient reçu «un mot sur la porte de [leur] chambre, indiquant que Thomas Cook coulait et qu’[ils] devaient régler l’intégralité sur place».

A rappeler qu’une cellule de crise a pourtant été créée par l’ONMT pour assurer le transport des touristes impactés par la faillite du géant tour opérateur. Une réunion a été tenue la semaine dernière à Agadir avec les hôteliers pour faciliter le séjour des touristes lésés et évoquer les retombés de cette faillite sur le secteur touristique marocain.