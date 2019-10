Cinéma : Les rivalités Barça vs. Real Madrid inspirent un film marocain

Mercredi 2 octobre, «Hala Madrid Visca Barça» du cinéaste marocain Abdelilah Jouahri sort dans les salles obscures du pays. Sur 1h35, le film raconte l’histoire de ‘Boulhwajeb’, un fan du Real Madrid, qui impose à son entourage son amour pour le club et croise le fer avec les supporters du FC Barcelone.

«Cette situation va changer quand un jeune du quartier, supporter du Barça revient d’Espagne. Chacun des deux hommes essaiera de rallier un maximum de personnes à sa cause. Néanmoins, Boulhwajeb et ses hommes ont d’autres fins et objectifs que l’amour du foot, plutôt le gain du pouvoir et de l’argent par tous les moyens», rapporte Le360 à propos du film.

Plusieurs noms connus du grand écran marocain se sont joint au casting de ce film, notamment Abdelilah Rachid, révélé en 2012 par Nabil Ayouch dans Les Chevaux de Dieu, Latifa Ahrrare, Houda Sidki, Saedia Azgoune, Fatima Bouchane ou encore Hassan Badida, entre autres.